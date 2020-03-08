Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberiyle son günlerde konuşulan Cem Yılmaz, yaz hazırlığına erken başladı. Ünlü komedyen, bu yaz teknesinde fit halleriyle poz vermek için fitness eğitmeni Sami’nin kapısını çaldı. Beslenmesini de değiştiren Yılmaz, 16/8 diyetine başladı.

16 saat aç kalıp 8 saat yemek yiyen Cem Yılmaz, kısa sürede 3 kilo vermeyi başardı. Gece yemeğini kesip, karbonhidratı hayatından çıkaran Yılmaz’ın sosyal medyada yapılan yorumları çok önemsediği, özellikle de “Serenay’la yakışmıyorlar” yorumları sonrası kendini adeta kampa aldığı öğrenildi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ilişkisinin ilk aylarında da spora başlamış, 20 kilo vermişti.

Albüm teklifi

Tuba Büyüküstün’e albüm teklifi geldi. Ünlü oyuncu, proje için astronomik bir rakam teklif edilmesine rağmen bu teklifi reddetti. Büyüküstün önce şan dersleri alıp sesini geliştirmek istiyormuş. İstediği noktaya geldikten sonra ise albüm tekliflerine yeşil ışık yakacakmış.