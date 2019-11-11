Cem Yılmaz:Tarkan bebeği olduktan sonra çok değişti

Komedyen Cem Yılmaz, Gazimağusa'daki Concorde Luxury Hotel’de CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus adlı gösterisini sergiledi.

Cem Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da vardı.

'Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz'

Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında ‘hamile biri var mı?’ diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Cem Yılmaz’ın “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.

Cem Yılmaz , gösteride Tarkan'a takılmadan edemedi:

"Tarkan, gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti"



