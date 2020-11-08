‘Kendimi Gecelere Veremem’ şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli, dört ay önce Kenan Doğulu prodüktörlüğünde ‘Petek Pansiyon’ adını verdiği harika bir albüm yapmıştı. O günlerde Cem’le yaptığım röportajda “Yakışıklısın, popülersin sevgilin yok mu?” diye sormuştum. Cem de “Şu an yok. Hiçbir zaman sırf sevgilim olsun diye kimseyle flört etmedim. Yanıp tutuşur, zil zurna aşık olursam ilişki yaşarım” demişti. Anlaşılan o ki Cem zil zurna aşık olmuş. Şimdi, grafik tasarımcısı Sima Dayıoğlu ile aşk yaşıyor.

Önce sanat sonra futbol

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Serdar Bilgili ile oğlu Ali’ye önceki gün akşamüzeri Artweeks@Akaretler resim sergisini gezerken rastladım. Baba oğul maskelerini takmış, siyah beyaz giyinmiş pür dikkat eserleri inceliyorlardı. Serdar Bilgili’ye “İki saat sonra Gaziantep-Beşiktaş maçı başlıyor izlemeyecek misiniz?” diye sordum. Bilgili “Ali de benim gibi çok iyi bir Beşiktaşlı. Maçı hep birlikte seyrederiz. Ama sanat da çok önemli. Önce sergiyi gezeceğiz sonra eve gidip maçı seyredeceğiz ve maçı alacağız” deyip zafer işareti yapıp bana poz verdiler.

Ünlü oyuncudan örnek davranış

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin ‘Yılmaz’ı ünlü oyuncu Uğur Güneş, 10 Kasım’da 34 yaşına giriyor. Sosyal medya aracılığıyla sevenleri ve hayranlarına “Sizden hediye yerine iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim” duyurusunu yaptı. Tebrikler Uğur Güneş. Darısı diğer duyarlı sanatçıların başına.

Ayrılık öncesi hamburger ziyafeti

Aranjör, prodüktör ve DJ Ozan Doğulu pandemiden dolayı dokuz aydır Bodrum’da yaşıyor. İş için kısa süreliğine İstanbul’a gelen Ozan, kızları Arya, Lila ve Elya ile Arnavutköy’deki iş yeri Doğulu Productions’da buluşup oyunlar oynayıp hasret giderdi. Ardından da kızlarını semtin en yeni ve popüler hamburgercisi Padre’ye götürüp burger ziyafeti çekti. Ozan, sevgilisi Hera Aslan ile dün yeniden Bodrum’a döndü.

Ozonla zamana meydan okuyor

Sosyete sanat ve iş dünyasının ünlüleri her daim genç, güzel görünmek ve sağlıklı kalabilmek için ozon terapisi yaptırıyor. Yaşlanmayı durduran (anti-aging) destek tedavisinde kişinin 50-100 ml kanı alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri veriliyor. Yaz aylarını Bodrum’da geçiren model ve sunucu Özlem Yıldız, İstanbul’a gelir gelmez ayağının tozuyla kliniğe koşup yaz aylarında güneşten etkilenen cildinin daha pürüzsüz ve canlı olması için ozon tedavisi yaptırdı.

Dokuz ayda ikinci mağazasını açıyor

Demet Şener Küpeli, 25 yıllık modellik kariyerinden sonra geçen martta ‘Demet Şener İstanbul’ adıyla hazır giyim markası kurup Nişantaşı’nda ilk mağazasını açmıştı. Duydum ki; pandemi dönemi olmasına rağmen Demet’in işleri çok iyiymiş. Hatta o kadar iyiymiş ki önümüzdeki hafta aynı semtte Teşvikiye Karakolu’nun karşı sokağında ikinci mağazasını açıyor. Mağazanın mimarı sosyetik sima Zeynep Tuğsuz ile iş insanı Ahmet Us’un oğlu Alican Us.