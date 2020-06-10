Magazin Cemal Can, arkadaşının ölümünü hissetti

Cemal Can, arkadaşının ölümünü hissetti

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Cemal Can, arkadaşının ölümünü hissetti

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Caner Çalışır, çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor 2020'nin yarışmacılarından Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşıydı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 20:14 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yarışmacılarından Cemal Can Canseven’in en yakın arkadaşlarından biri olan Caner Çalışır bugün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Survivor'da geçtiğimiz gün bir oyun sırasında boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bu olayın ardından yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. İkilinin bu olayı ise Twitter'da gündem oldu.

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