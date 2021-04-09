Katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Dj Cemal Can Canseven, tatil yapmak için ABD’yi tercih etti. Canseven’in bu tercihi pişmanlıkla sona erdi.

DEV FARELERDEN NASİBİNİ ALDI

Tatil için gittiği New York'da hiç beklemediği şeylerle karşılaştı. Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken milyonlarca fare, caddeleri ve restoranları bastı.

“GÖZÜNÜ SEVEYİM CANIM MEMLEKETİM”

Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Canseven, "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz" dedi.