Cemal Can Canseven ABD’de fare istilasına uğradı! Yaşadıklarının ardından Türkiye’yi övdü
Tatil yapmak için New York’a giden Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven tatilde adeta kâbusu yaşadı. Ülkeyi saran fareleri gören Canseven, "Benim canım tertemiz ülkem" diyerek Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti.
09 Nisan 2021, Cuma 16:33 Son Güncelleme:
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Katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Dj Cemal Can Canseven, tatil yapmak için ABD’yi tercih etti. Canseven’in bu tercihi pişmanlıkla sona erdi.
DEV FARELERDEN NASİBİNİ ALDI
Tatil için gittiği New York'da hiç beklemediği şeylerle karşılaştı. Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken milyonlarca fare, caddeleri ve restoranları bastı.
“GÖZÜNÜ SEVEYİM CANIM MEMLEKETİM”
Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Canseven, "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz" dedi.