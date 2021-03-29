Magazin Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven Survivor birleşme partisinde sahne aldı

Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven Survivor birleşme partisinde sahne aldı

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Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven Survivor birleşme partisinde sahne aldı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven bu akşam Survivor birleşme partisinde sahne aldı. Çıkardığı single çalışması 'Kahraman' ile dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, şarkısını seslendirdikten sonra DJ olarak partide sahne aldı. Peki Cemal Can Canseven kimdir? İşte Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...

29 Mart 2021, Pazartesi 00:23 Son Güncelleme:
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İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bu akşam birleşme partisi yapıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo ve geçen yılın şampiyonu Cemal Can Canseven partiye damga vuran isimler oldu.

Çıkardığı single çalışması 'Kahraman' ile dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, şarkısını seslendirdikten sonra DJ olarak partide sahne aldı. Peki Cemal Can Canseven kimdir? İşte Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...

Cemal Can Cansevenkimdir?

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, İzmir doğumlu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük bir ablası var. Ablasını, "Küçük annem" diye tarif eden Canseven, liseye kadar İzmir'de yaşadı ardından da İstanbul'da üniversiteyi kazanıp yeni hayatına adım attı.

Cemal Can Canseven, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümününde okurken bir arkadaşının tavsiyesi ile okulunu dondurup DJ’lik eğitimi almaya başladı. Bu radikal karar sonrası YouTubeve sosyal medya hesapları üzerinden çektiği videolar ile popüler olaya başladı. Asıl patlama noktası Danla Bilic ile çektiği video sonrası oldu.

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