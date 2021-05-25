Magazin Cemal Can Canseven Radyo D’ye konuk oluyor

Cemal Can Canseven Radyo D’ye konuk oluyor

Magazin

Cemal Can Canseven Radyo D’ye konuk oluyor

Radyo D’nin sevilen programı “Hilal Özgani ile Popüler D” bu hafta çok özel bir konuğu daha ağırlayacak.

25 Mayıs 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çıkardığı “Kahraman” isimli parçası ile sosyal medya ve müzik dünyasında adından sıkça söz ettirip büyük beğeni toplayan Cemal Can Canseven Radyo D’ye konuk oluyor.

26 Mayıs Çarşamba saat 15.00’te yayınlanacak programda Cemal Can, Hilal Özgani’nin sorularını yanıtlayacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...

Radyo D 104.0 frekansında ve www.radyod.com’da.


İlgili Haberler
Cemal Can Canseven'den Barış Murat Yağcı'ya flaş yanıt



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sorumsuz ilgisiz ve aldatan koca
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Aldatılan kadın ne yapmalı ne yapmamalı?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
24 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
24 Mayıs haftasına astrolojik bakış: Tam tutuluyoruz!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Gerçekler ortaya çıkar
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yıldızları daha iyi görebilmek için şehri terk ettiler
Funda Duru
Yasemin Candemir
Pandemi, eve kapanan çocukları “kaygılı” ve “öfke” dolu yaptı!
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İlker Ayrık Seksenler dizsine dönüyor