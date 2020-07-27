Cemal Can Canseven, sosyal medyada da şampiyon oldu
Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma tarihinde en fazla takipçi sayısına sahip olan yarışmacı oldu.
27 Temmuz 2020, Pazartesi 22:57 Son Güncelleme:
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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmanın ardından sosyal medya da şampiyon oldu. Canseven, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma tarihinde en fazla takipçi sayısına sahip yarışmacı oldu.
Barış Murat Yağcı ikinci oldu
2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.