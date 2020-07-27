Magazin Cemal Can Canseven, sosyal medyada da şampiyon oldu

Cemal Can Canseven, sosyal medyada da şampiyon oldu

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Cemal Can Canseven, sosyal medyada da şampiyon oldu

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma tarihinde en fazla takipçi sayısına sahip olan yarışmacı oldu.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 22:57 Son Güncelleme:
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Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmanın ardından sosyal medya da şampiyon oldu. Canseven, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma tarihinde en fazla takipçi sayısına sahip yarışmacı oldu.

Barış Murat Yağcı ikinci oldu

2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.


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