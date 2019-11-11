Cemal Hünal çekiçle ev bastı
İstanbul Sarıyer'de at biniciliği ve okçuluk eğitimi veren ünlü oyuncu Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde antrenör Ufuk Tunca ile kavga etti.
İddiaya göre, Cemal Hünal antrenörün evini bastı. Ufuk Tunca, Cemal Hünal hakkında şikâyetçi oldu.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Cemal Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.
Buzlar eridi ve ikili uzlaştı
Soruşturma sürerken Cemal Hünal ve Ufuk Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.
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