Cemal Hünal çekiçle ev bastı

İddiaya göre, Cemal Hünal antrenörün evini bastı. Ufuk Tunca, Cemal Hünal hakkında şikâyetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Cemal Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.

Buzlar eridi ve ikili uzlaştı

Soruşturma sürerken Cemal Hünal ve Ufuk Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.





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