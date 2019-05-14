Cemal Hünal davasında karar verildi
Cemal Hünal, “Atçalı Kel Mehmet”ten parasını alamadığı gerekçesiyle yapımcılar Güler Nalbantoğlu ve Ali Rıza Cankorur hakkında Facebook’ta “Bu filmin yapımcıları emek hırsızı” şeklinde paylaşımda bulunmuştu
Bunun üzerine yapımcılar oyuncudan şikâyetçi oldu.
Cemal Hünal hakkında “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önceki gün karara bağlandı.
Cemal Hünal, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etti.