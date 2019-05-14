Cemal Hünal davasında karar verildi

Cemal Hünal, “Atçalı Kel Mehmet”ten parasını alamadığı gerekçesiyle yapımcılar Güler Nalbantoğlu ve Ali Rıza Cankorur hakkında Facebook’ta “Bu filmin yapımcıları emek hırsızı” şeklinde paylaşımda bulunmuştu

14 Mayıs 2019, Salı 08:58 Son Güncelleme:
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Cemal Hünal davasında karar verildi

 Bunun üzerine yapımcılar oyuncudan şikâyetçi oldu.

Cemal Hünal hakkında “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önceki gün karara bağlandı.

Cemal Hünal, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etti.

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