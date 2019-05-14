Cemal Hünal davasında karar verildi

Bunun üzerine yapımcılar oyuncudan şikâyetçi oldu.

Cemal Hünal hakkında “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önceki gün karara bağlandı.

Cemal Hünal, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etti.