Cemal Kaşıkçı cinayetinde ceset yok, film var!

Evlilik işlemleri için 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülüp parçalanan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hâlâ bulunamadı. Dünya, Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıkmadığını kapıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz’den öğrenmişti. Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın talimatı üzerine ilk olarak AK Parti’li Yasin Aktay’ı aramıştı.

YASİN AKTAY’LA GÖRÜŞTÜ

ABD’li oyuncu Sean Penn, Türkiye’nin aydınlatılması için büyük çaba gösterdiği cinayetin belgeselini yapmak için dün İstanbul’a geldi. Levent’teki Başkonsolosluk binası önünde çekim yapan Sean Penn, daha sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile buluştu. Sean Penn, Hatice Cengiz’in yanı sıra üst düzey yetkililerle de röportaj yapacak.