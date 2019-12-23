Cemal Kaşıkçı davasında 5 idam kararı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri için Suudi Arabistan kararını verdi. Cinayette yer alan 5 kişiye idam cezası, üç kişi için de toplam 24 yıl hapis cezası verildi.
Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerine verdiği cezayı 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Buna göre, mahkeme cinayette yer alanlardan beşine idam cezası verdi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi.
Suudi başsavcının açıklamasına göre, suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani soruşturuldu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadı.