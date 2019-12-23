Cemal Kaşıkçı davasında 5 idam kararı

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerine verdiği cezayı 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Buna göre, mahkeme cinayette yer alanlardan beşine idam cezası verdi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Suudi başsavcının açıklamasına göre, suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani soruşturuldu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadı.