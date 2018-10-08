Cemal Kaşıkçı olayında son durum ne? Öldürüldü mü?

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti.

Aynı zamanda Al Arab News Channel’ın Genel Yayın Yönetmeni de olan Cemal Ahmet Kaşıkçı, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belgeyi almak için konsolosluğa gitmişti, ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Herkes gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası üzerinde yoğunlaşırken, Suudi Arabistan Krallığı iddiaları yalanladı. Peki, Cemal Kaşıkçı olayında son durum ne?

SON DAKİKA! CEMAL KAŞIKÇI İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı dün yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü iddia etti. Turan Kışlakçı, “Bu ölümün detayları bugün yarın açıklanacak. Başkonsolosluk, Reuters’i içeri alıp bütün odaları gösterdi ama kamera görüntülerini veremedi. Güya o gün kameralar çalışmamış. Bu bile cinayeti ispatlıyor. Cemal Kaşıkçı’yı olay günü iki uçakla gelen 15 Suudi vatandaşı öldürdü. Parçalayıp çantalarla dışarı çıkardılar” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar hepsi inceleniyor. Süratle bir netice alalım istiyoruz" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suudi Arabistan Krallığı ise İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti.























