Türkiye Cemal Nayır hayatını kaybetti

Cemal Nayır hayatını kaybetti

Türkiye

Cemal Nayır hayatını kaybetti

Uyuşturucu baronu olarak tanınan ve felç geçirdiği için cezaevinden tahliye edilerek evinde gözetim altında tutulan Cemal Nayır, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 21:26 Son Güncelleme:
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Sabaha karşı hayatını kaybeden Cemal Nayır'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Nayır'ın oğlu ve şoförünün de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. 

CEMAL NAYIR KİMDİR?

Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralandığı olayına uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ın ismi de karışmıştı. Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.

SİLAHLI SALDIRIDA FELÇ KALMIŞTI 

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan ve 23 Eylül 2004'te Esenler'de aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kalaşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, bu olaydan 3 yıl sonra ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen operasyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 

İSTANBUL(DHA)  

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