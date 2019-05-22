Elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence yapılarak hırsızlığa uğrayan Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın ifadelerinden yola çıkarak polis ekipleri büyük operasyon başlattı. Bu doğrultuda İstanbul'da 1 kişi, Yunanistan'da 6 kişi Bulgaristan'da ise 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; komşu Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı ile görüştü. İşkence ve soygunun baş aktörü ise evi gayet iyi tanıyan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de, SARAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın gasp edenler, kısa sürede yakalandı. Olayın hemen ardından kurulan özel ekip, önce villada detaylı inceleme yaptı. Gaspçıların, çevresi dikenli tellerle çevrili olan, bahçedeki 7 güvenlik görevlisi ve 30 bekçi köpeği bulunan villaya rahatlıkla girip, çifti rehin alması ve özel bölmede gizli olan kasanın yerini dahi bilmelerinden yola çıkan ekip, Sarar çiftinin de gaspçıların biri kadın 3 kişi oldukları ve Bulgarca'ya benzer bir dilde konuştuklarını anlatması üzerine şüphelerini, daha önce villada çalışan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan üzerinde yoğunlaştırdı.

FBI YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Bölgedeki tüm güvenlik kameraları ve MOBESE'lerin görüntülerini izleyen özel ekip, Eskişehir'in giriş ve çıkışlarındaki MOBESE kayıtlarına giren Araçların plaka kayıtlarında yer alan isimler üzerinde de detaylı arşiv incelemesi yaptı. FBI yöntemiyle delilden suçluya gitmek için çalışan özel ekip, Iulia Dragusan'ın izine Yalova'da ulaştı. Yakalanan ve Eskişehir'e getirilen Dragusan'ın, ülkesinden Kasım 2014'te aldığı 5 yıllık pasaportla, hizmetçilik yapmak için Türkiye'ye geldiğini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne İstanbul'daki bir adresi gösterdiği belirlendi. Dragusan'ın son olarak, 16 Mart 2019'da aynı adres üzerinden yeniden başvuru yaparak 1 yıllık kısa dönem ikamet izni aldığını belirleyen özel ekip, gösterdiği adresteki bir erkeği de gözaltına alarak Eskişehir'e getirdi.

İKİ KOMŞU ÜLKEDE GÖZALTI

Çalışmalarını sürdüren özel ekip, Sarar çiftini gasp ettiği tahmin edilen Moldova uyruklu 2 kişinin Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit etti. Bunun üzerine Bulgar makamlarıyla irtibata geçen İçişleri Bakanlığı, özel ekibin belirlediği kimlik bilgileri ve fotoğraflarını göndererek yakalanmaları talebinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Bulgaristan İç işleri Bakanı Mladen Marinov ile görüştü. Hemen harekete geçen Bulgar polisi, 2 gaspçıyı yakalayarak, durumu Türkiye'ye bildirdi. Gaspçıların iadesi için işlemlere başlanırken, Dragusan'ın ifadesi doğrultusunda olayla bağlantılı oldukları düşünülen 6 kişi de Yunanistan'da gözaltına alındı.

Sabah