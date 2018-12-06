Cemalettin Başsoy kimdir? Kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Balaediye Başkan adayı olarak bir kez daha Cemalettin Başsoy ismini verdi. 2014'ten bu yana görevde olan Başsoy'un aday seçilmesiyle birlikte hakkındaki bilgiler de aratılmaya başlandı.

CEMALLETİN BAŞSOY KİMDİR?

Erzincan’da doğan Cemalettin Başsoy, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 27 yıllık kamu hizmetinden sonra emekli olan Başsoy, STK’larda aktif görevler üstlenmiş; Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak bParti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı seçilen Cemalettin Başsoy, evli ve üç çocuk babasıdır.