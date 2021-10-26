Magazin Çember: Gün Doğmadan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Gün Doğmadan filmi nerede çekildi?
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Çember: Gün Doğmadan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Gün Doğmadan filmi nerede çekildi?

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Çember: Gün Doğmadan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Gün Doğmadan filmi nerede çekildi?

Çember: Gün Doğmadan filmi, beyaz perdenin ardından şimdi de televizyon ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak. Peki, Abdullah Oğuz’un yönettiği polisiye dizi Çember’in devamı niteliğinde sinemaya aktarılan Çember: Gün Doğmadan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilen ayrıntılar…

26 Ekim 2021, Salı 18:02 Son Güncelleme:
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Televizyon ekranlarında Çember: Gün Doğmadan filmi polisiye rüzgârı esecek. Genç bir kızın katilini bulmaya çalışan ekip, herkesi şaşırtan bir sonuca ulaşırken, izleyenler de bu heyecanlı dakikaları televizyon ekranları aracılığıyla evlerinde yaşayacak. İşte, Çember: Gün Doğmadan filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler hakkında bilgiler…

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde bir parkta, özel kolejde okuyan genç bir lise öğrencisinin cesedi bulunur. Zengin bir iş adamı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu Defne'nin ölümü, başta babası olmak üzere okul arkadaşlarını derinden sarsar. Acımasız cinayet tüm şehri korku ve endişeyle doldurdu. Ekibimiz cinayet sonrası kaosu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Şimdi tek bir soru var; Genç kızı kim bu kadar vahşice öldürdü? Ekibimiz cinayeti çözmeye başlarken şaşırtıcı bir sona doğru yol alırlar.

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Özgürcan Çevik
  • Tuvana Türkay
  • Barış Bağcı

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember: Gün Doğmadan filmi, serinin diğer filmleri gibi İstanbul’da çekildi.

 

 

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