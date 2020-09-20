Mis gibi kahvaltılık çemen tarifi
Yöresel bir lezzet olsa da birçok kişi tarafından çok sevilen çemen tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için çemen tarifi arıyor ya da çemen nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çemen tarifinin püf noktaları için "Çemen tarifi, çemen nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
20 Eylül 2020, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
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Kahvaltı için farklı lezzetler arıyorsanız çemen tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için çemen tarifi arıyor ya da çemen nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çemen tarifinin püf noktaları için "Çemen tarifi, çemen nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Çemen tarifi
Çemen malzemeleri
- 4 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 4-5 diş rendelenmiş sarımsak
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
- Kimyon, pul biber, karabiber, kekik
- 1, 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1, 5 yemek kaşığı galeta unu (kıvama göre artırabilirsiniz)
İki salçayı derin bir kapta karıştırın. Üzerine zeytinyağını da ilave edip homojen bir karışım elde edin. İçine ceviz, sarımsak ve baharatları ekleyin. Galeta ununu da ilave edip iyice yedirerek bir süre buzdolabında dinlenmeye bırakın.
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