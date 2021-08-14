Cemevi saldırganları güvenlik kamerasında!

Ali Baba Sultan Cemevi'nin camları kırılarak zarar verilmişti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası çalışma başlattı. Cemevinin camlarını kıran Erdal Ş. ve Erol B. isimli iki zanlı gözaltına alındı. Pendik Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

SALDIRGANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ellerinde içki poşeti olan iki saldırganın cemevine girdiği anlar görünüyor.

PEKİ SALDIRGANLAR KİM?

Yürütülen soruşturmada, saldırganların mahalleni gençleri olduğu ve kendilerinin de alevi olduğu öğrenildi. Zanlılar Erdal Ş. ve Erol B. yapılan ilk sorgulamalarında, "İçki içmek için cemevi bahçesine girdiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için cemevine girmek istediklerini ancak kapısının kapalı olması nedeniyle camı kırıp içeri girdiklerini, sabah saat 08.00'e kadar burada uyuduklarını daha sonra buradan ayrıldıklarını" söylediler. Saldırganlar camı hangisinin kırdığını ise hatırlamadıklarını söyledi.