Cemil Dinçmen üzerinde 200 parça takıyla dolaşıyor

Mücevher tasarımcısı Ece Şirin’in eşi Cemil Dinçmen’in sosyetedeki lakabı ‘Yüzüklerin Efendisi’. Ancak olay yüzükleri geçmiş vaziyette. Bundan 2 yıl önce üzerinde 100’e yakın gümüş ve altın parça ile dolaşan Cemil Bey’in takıları 200’ü bulmuş.

Banyo yaparken bile çıkarmıyor

Cemil Dinçmen banyo yaparken, uyurken de bunları çıkarmıyormuş. “Havalimanı ya da AVM’lerdeki X-Ray cihazlarından geçerken sorun olmuyor mu?” sorusuna da şu cevabı veriyor: “Güvenlikler artık beni tanıdı. Sorun çıkmıyor. Bu arada takıları sürekli yeniliyorum. Hepsinin tasarımları da bana ait.”

Müge Dağıstanlı



