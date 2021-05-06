Cemil Erhan vefat etti (Cemil Erhan kimdir?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında Erhan'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Erhan'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, serbest avukatlık yaptı.

Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Erhan evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA