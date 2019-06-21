Televizyon ekranlarının sevilen magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu ünlü modacı Cemil İpekçi oldu. Peki, Cemil İpekçi kimdir? Cemil İpekçi kaç yaşında ve nereli? İşte Cemil İpekçi hakkında merak edilenler…

CEMİL İPEKÇİ KİMDİR?

Selanikli bir baba ve Safranbolulu bir annenin çocuğu olan Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır.

Cemil İpekçi Posta Gazetesi’ne verdiği bir röportajda kökenleri ile ilgili şunları söylemişti: “Selanikli bir baba ile son derece ağdalı Safranbolulu bir anneden geliyorum. Sarayın cinci hocasının ve uncubaşısının akrabasıyım. Anne tarafından meşhur Karaköy börekçisi Hasan Çeyrekgil’in torunuyum. Babam jinekologdu. Babamın babası Remzi Efendi, Sultan II. Abdülhamit’in hekimi Mahir Tokay’dı.”

İpekçizadeler ailesinden gelen Cemil İpekçi, bir röportajında çocukluğuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Doğduğum 22 odalı köşkte ağalarla, lalalarla büyüdüm. Dadım beşinci nesil Sudanlı bir cariyenin torunuydu. Beyzade olarak büyütüldüm. Mutfağa giremezdim. Mutfakta Cevriye Hatun vardı. Bir kere girmeye kalktım, kafama tahtayla vurdu, “Küçük Bey, ne istiyorsanız lütfen dadınıza söyleyin” diye. Ağır bir disiplinle büyüdüm." Cemil İpekçi, eğitimini İngiltere'deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi) nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1984'e kadar iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı.

1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi. 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşı'dan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra ırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirdi. Ayrıca 2015 te Show TV de yayınlanan Bu tarz benim 2. sezon yarışmasının jüri üyeliğini üstlendi.



