Modacı Cemil İpekçi 72’nci yaşını dostları ve ailesiyle Bodrum’daki Kaşıbeyaz Restaurant’ta kutladı. Habercilerle sohbet eden modacı ‘ikon’ ve ‘trend’ kelimelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip “Bence ikon Cahide Sonku, Muhterem Nur, Türkan Şoray, Ajda Pekkan’dır. Yaşadığım dönemde başka ikon göremedim. Evet, çok yıldız var. Ama ikon değiller. Trend ise farklı bir kavram, geçici. Şu anki trend; edepsizlik ve terbiyesizlik. Tuhaf bir durum içindeyiz” dedi.

Timsah gözyaşları

Cemil İpekçi, sahne yıldızlarının 4 ay önce vefat eden Nur Yerlitaş imzalı kıyafetler giymesiyle de ilgili konuştu. Çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Ölmüş bir kişi üzerinden reklam yapıyorlar. Keşke Nur sağken bu yarışa girselerdi. ‘İnsanoğlu acı süt emmiş’ derler. Sağlığında o ilgiyi gösterselerdi. Biliyorum, benim de arkamdan aynı timsah gözyaşlarını dökecekler. O yüzden vasiyet ettim. Cenaze töreni istemiyorum. Beni sessiz sedasız bir ağacın altına koysunlar. Kimsenin haberi bile olmasın.”