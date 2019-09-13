"Sisi" olarak tanınan Seyhan Soylu, her akşam sosyal medya hesabı üzerinden ünlülerle yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Seyhan Soylu, dün gece de ünlü Modacı Cemil İpekçi ile magazin dünyasına dair yaptığı canlı yayınla gündeme damga vurdu. Cemil İpekçi, Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'SEZEN'İ ÇIPLAK GÖRDÜM, TAHRİK OLDUM'

Cemil İpekçi, "Ben Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975. Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, inanılmaz bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde 'git başımdan' diye kovmuştur beni" dedikten sonra, Seyhan Soylu'nun "tahrik oldun mu onu çıplak görünce" sorusuna da "tabii canım" diye yanıt verdi.





Bu haberi de okudular Cemil İpekçi kimdir?