Cemiyet dünyası bunu konuşuyor! Pop yıldızı ile sosyetik gencin 15 günlük aşkı
Herkes pop yıldızı ile sosyetik gencin hızlı başlayıp çabuk biten ilişkisini konuşuyor. Meğer ayrılık nedeni, alkol alan popçunun sevgilisinin üzerine kusmasıymış. Müge Dağıstanlı/ POSTA
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Güzelliği kadar, farklı tarzıyla da dikkat çeken genç pop yıldızı geçen ay katıldığı partide sosyetik bir güzelin yurt dışında yaşayan oğluyla tanışmış. Yaşı yaşına uygun, esmer, uzun boylu, havalı gençle kısa zamanda yakınlaşmışlar.
Üstüne kusmuş
Hızlı başlayan bu ilişki 15 gün önce olaylı şekilde bitmiş. Neden mi? Genç sevgililer bir kulübe eğlenmeye gitmişler. Pop yıldızı alkolün dozunu kaçırmış. Çıkışta sosyetik gencin hem üstüne hem de lüks aracına kusmuş. Sosyetik genç anında bitirdiği ilişkisini arkadaşlarına şöyle anlatıyormuş:
“O gece evine bıraktım, bir daha da aramadım.”
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