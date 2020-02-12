Güzelliği kadar, farklı tarzıyla da dikkat çeken genç pop yıldızı geçen ay katıldığı partide sosyetik bir güzelin yurt dışında yaşayan oğluyla tanışmış. Yaşı yaşına uygun, esmer, uzun boylu, havalı gençle kısa zamanda yakınlaşmışlar.

Üstüne kusmuş

Hızlı başlayan bu ilişki 15 gün önce olaylı şekilde bitmiş. Neden mi? Genç sevgililer bir kulübe eğlenmeye gitmişler. Pop yıldızı alkolün dozunu kaçırmış. Çıkışta sosyetik gencin hem üstüne hem de lüks aracına kusmuş. Sosyetik genç anında bitirdiği ilişkisini arkadaşlarına şöyle anlatıyormuş:

“O gece evine bıraktım, bir daha da aramadım.”

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