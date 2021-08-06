Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü sürprizi
Baht Oyunu'nun ‘Ada'sı Cemre Baysel aynı dizide rol aldığı arkadaşı Aytaç Şaşmaz’ın yeni yaşını kutladı.
06 Ağustos 2021, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, başrollerini üstlendikleri Baht Oyunu ile izleyiciyle buluşuyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ikilinin özel hayatları ise merak ediliyor. Cemre Baysel dizi setinde özel yaptırdığı bir pastayla kutladı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Baysel, “İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı” dedi.