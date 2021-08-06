Magazin Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü sürprizi

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü sürprizi

Magazin

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü sürprizi

Baht Oyunu'nun ‘Ada'sı Cemre Baysel aynı dizide rol aldığı arkadaşı Aytaç Şaşmaz’ın yeni yaşını kutladı.

06 Ağustos 2021, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, başrollerini üstlendikleri Baht Oyunu ile izleyiciyle buluşuyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ikilinin özel hayatları ise merak ediliyor. Cemre Baysel dizi setinde özel yaptırdığı bir pastayla kutladı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Baysel, “İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı” dedi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Haftanın özeti
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mutlu ve uzun ilişkiler için 20 ipucu
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Hande Kazanova
2 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Evdeki hesap çarşıya uymayabilir
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Ağaçtan bile utanmak
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sesleriyle büyüleyen kadınlar kulübü
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İdil Sivritepe: Yaşıma kimse inanmıyor