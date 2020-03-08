Magazin 'Cemre Çarşısı'nda yemek yaptılar

'Cemre Çarşısı'nda yemek yaptılar

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'Cemre Çarşısı'nda yemek yaptılar

‘Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’ (TOGEM-DER) tarafından ‘Sıfır Atık ve ‘Yarına Dönüştür’ temasıyla düzenlenen ‘Cemre Çarşısı’nın son gününde Bilal Erdoğan da vardı. Ali KESER / POSTA

08 Mart 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Başkanlığını Saadet Gülbaran’ın yaptığı ‘Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’ (TOGEM-DER) tarafından ‘Sıfır Atık' ve ‘Yarına Dönüştür’ temasıyla düzenlenen ‘Cemre Çarşısı’nın son gününde Bilal Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, İtalyan şef Claudio Chinali ile ocak başına geçip yemek yaptı. 4 yıl İtalya’da yaşadığını belirten Bilal Erdoğan bu mutfağa aşina olduğunu söyledi.

Geliri şehit ailelerine!

Sheraton Grand Ataşehir’de düzenlenen, geliri şehit ailelerine bırakılacak etkinliğe ilgi büyüktü. Tülin Şahin sürdürülebilir moda üzerine televizyoncu Nur Viral ile bir söyleşi yaptı. Şahin “Orta gelirli bir ailede büyüdüm. Her istediğimizi alamazdık. Bu alışkanlığım devam ediyor. 20 yıllık hırkalarımı hâlâ giyiyorum. Müsriflere kızıyorum” dedi.

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