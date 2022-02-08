Doğa Cemre havaya düşecek!

Cemre havaya düşecek!

Doğa

Cemre havaya düşecek!

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' cumartesi günü havaya düşecek.

08 Şubat 2022, Salı 18:55 Son Güncelleme:
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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki cumartesi günü havaya düşecek. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İHA

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