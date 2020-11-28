Bebeklik Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek?

Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek?

Bebeklik

Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek?

Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek, soruları anne baba adayları tarafından merak ediliyor. Kulağa hoş gelmesinin yanı sıra modern bir isim olan Cemre ismi anne ve babalar tarafından merak ediliyor. Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek, sorularının cevapları için isim analizimiz...

28 Kasım 2020, Cumartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Cemre ismi kulağa hoş gelmesi ve modernliğini ile son günlerde en çok tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. 

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Cemre isminin anlamı nedir? Cemre ne demek?

Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

1.

Ateş. 

2.

Kor halinde ateş. 

3. 

Şubat ayında azar azar artan sıcaklık.

4. 

Hacıların Mina’da şeytan taşlaması.

Küçük taş parçası. Arafat’ta hacıların şeytan taşlamaları.

Cemre isminin özellikleri

Çok açık sözlü insandır.İyimser Tavrınıda Unutmamak Gerekli Tabikide.Mantıktan önce duygularıyla hareket eden insanlardır.Hisleri oldukça kuvvetlidir.Hislerine güvenerek davranılar.Kendilerini her ortamda oldukça net bir şekilde ifade etmektedirler.Cevapları adeta hazırdır.Hayatı dolu dolu keyifli ve enerjili bir şekilde yaşamayı severler.

Cemre isminin kökeni

Arapça

Cemre isminin cinsiyeti: Kız, Erkek

Cemre isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 2.427 kişiden birinin ismi Cemre.


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