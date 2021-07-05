Magazin Cemre Kemer anne oldu! İşte Karla bebek...

Cemre Kemer anne oldu! İşte Karla bebek...

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Cemre Kemer anne oldu! İşte Karla bebek...

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
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Cemre Kemer, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. 36 yaşındaki şarkıcı, müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu. Reklamcı eşi de 4 Temmuz 2021 tarihi ve kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşım yaptı.

Hayranlarından tebrik mesajı yağan Emir Medina-Cemre Kemer çifti, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını verdi.

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