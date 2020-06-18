Magazin Cemre Kemer yıllar sonra ilk defa paylaştı

Cemre Kemer yıllar sonra ilk defa paylaştı

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Cemre Kemer yıllar sonra ilk defa paylaştı

12 yıl önce olaylı bir şekilde dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer, “Oldies but goldies” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.

18 Haziran 2020, Perşembe 23:59 Son Güncelleme:
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Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. 

İlk olarak geçtiğimiz ay Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

12 yıl sonra

Cemre Kemer Instagram hesabından, “Oldies but goldies” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.


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