Cemre Kemer yıllar sonra ilk defa paylaştı

Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı.

İlk olarak geçtiğimiz ay Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

12 yıl sonra

Cemre Kemer Instagram hesabından, “Oldies but goldies” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.







