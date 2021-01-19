Magazin Cemre Kemer'in kızı olacak

Cemre Kemer'in kızı olacak

Magazin

Cemre Kemer'in kızı olacak

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Hepsi grubunun eski solistlerinden Cemre Kemer, üç aylık hamile...

19 Ocak 2021, Salı 09:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solisti Cemre Kemer, 2020 yılı biterken tam bir sürpriz yaptı ve sevgilisi Emre Medina ile nikah masasına oturdu. Kemer, uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile 23 Aralık'ta aile arasında bir tören düzenledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Nikah karelerini paylaştı

Cemre Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” demişti.

Kemer, sosyal medya hesabından takipçileriyle karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı. Corona virüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

'Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı 'hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi.

'Uzun süredir evden çıkmıyordum'

Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.

İlgili Haberler
Cemre Kemer hamile mi?Cemre Kemer sürpriz bir şekilde evlendi!Cemre Kemer: Müziği tamamen bıraktım


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 19 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşktan kaçarak kurtulunur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özge Ulusoy: Sevdiğim benden uzun