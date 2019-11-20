Cemre Su Salur hem çevirdi hem yönetti

Void adlı bir yapım şirketi kurdu. İlk işi Kanadalı yazar Anne Carson’ın ‘Antigone’ adlı eserini Türkçeye çevirmek oldu. Bununla da kalmadı, yönetmenliğe soyundu.

25 Kasım'da Maslak TİM'de

23 yaşındaki Cemre Su Salur daha önce Amerika, Fransa ve İskoçya’da sergilediği oyunu Türkiye’de ilk kez sahneye koyacak. 5 aydır hazırlandığı ‘Antigone’ 25 Kasım’da Maslak TİM’de perde açacak. Bir ablanın, savaşta kaybettiği kardeşinin acısını ve isyanını anlatan oyunun kadrosunda Buket Gülbeyaz, Diyar Karadaş, Mertcan Şemey, Dila Yağcı, Gözde Yıldırım, Gökçe Uygun, Asena Yıldırım, Ezgi Koçer, Tara Melissa McMillan ve Gözde Türker gibi genç tiyatrocular var.

'İzleyenler kolay kolay etkisinden kurtulamayacak'

‘Antigone’yi yöneten Cem Su Salur, “Oyunu izleyenler kolay kolay etkisinden kurtulamayacak” dedi.

***Cemre Su Salur'un en büyük destekçisi annesi Nalan Aksoy.

*** Nalan Aksoy, Şeflerin Düellosu adlı programda jüri üyeliği yapmıştı.

Halil Kalmuk/ POSTA