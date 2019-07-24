Cenaze dönüşü feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 09:32
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Cenaze dönüşü feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

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