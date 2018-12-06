Cenaze dönüşü feci kaza: 17 yaralı

Ankara Bala'da cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

06 Aralık 2018, Perşembe 16:57 Son Güncelleme:
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Cenaze dönüşü feci kaza: 17 yaralı

Kaza, Beynam Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Yenimahalle Belediyesine ait otobüs, virajı alamayınca devrilerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 27 kişiden 17'si yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de kaza yerine gitti. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yenimahalle Belediyesi'ne ait otobüsün cenaze için tahsis edildiği ve kazanın da cenaze dönüşü yaşandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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