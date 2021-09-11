Türkiye Cenaze evinde 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü! Yaralılar var

Cenaze evinde 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü! Yaralılar var

Türkiye

Cenaze evinde 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü! Yaralılar var

Bartın'ın Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can'ın evine taziye için gelenler otururken iki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu çöktü.

11 Eylül 2021, Cumartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı. İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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