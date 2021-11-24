Daha önce cenaze namazı kılmayanların oldukça karıştırdığı bir namaz türüdür. Cenaze namazı çok uzun süren bir namaz değildir. Her namaz da olduğu gibi cenaze namazında da bir rekat sayısı bulunuyor. Cenaze namazında rüku ve secde bulunmuyor. Cenaze namazı toplam 1 rekat olarak kılınıyor.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaz türlerinden olan cenaze namazının kılınma şekilleri çok merak edilebiliyor. Bir yakınının vefatı üzerine camide cenaze namazı kılacak olanlar, namaz türünü araştırabiliyor. Cenaze namazının kendi içinde bazı detayları bulunuyor. Diğer normal namazlarda rüku ve secde bulunurken, cenaze namazında rüku ve secde bulunmuyor. Kişiler namaz kılarken rüku ve secde etmiyor. Ayakta kılınan bir namaz olduğundan rekat sayısı da oldukça düşüktür. Cenaze namazının kılınma şekli herkesin kafasını karıştırabiliyor. Cenaze namazı şu şekilde kılınıyor;

Cenaze namazına başlamadan cenazeye karşı ve kıbleye karşı durulmalıdır.

Saflar ayarlanarak cenaze namazını kılmak için niyet edilir.

İmam ve tüm cemaat tekbir getirerek ellerini bağlar.

Eller bağlanarak "ve cella senaük" kelimeleri söylenerek "Sübhaneke" duası okunur.

kelimeleri söylenerek duası okunur. Eller kaldırılarak tekbir getirilir ve Salli - Barik duaları okunur.

Eller tekrar kaldırılmadan tekbir getirilir.

Bilenler cenaze duasını okur, bilmeyenler ise Fatiha suresini okur.

Dördüncü tekbir getirilerek önce sağa sonra sola selam verilir.

KAÇ REKATTIR, HANGİ SURELER OKUNUR?

İslam dininde kılınan namazların rekat sayıları bulunuyor. Namaz türüne göre rekat sayısı uygulanıyor. Cenaze namazı da herkesin kıldığı bir namaz türüdür. Vefat eden kişiler için kılınan bir namazdır. Vefat eden yakınlarının cenaze namazına katılacak olanlar, kaç rekat olduğunu merak ederek araştırma yapabiliyor. Cenaze namazı toplamda 1 rekattır. 1 rekat olan cenaze namazında hangi surelerin okunduğu da merak ediliyor. Cenaze namazında Sübhanake duası, cenaze duası ve salli barik duaları okunuyor. Eğer cenaze duası bilinmiyorsa, Fatiha suresi okunuyor.

ABDESTSİZ KILINIR MI?

Namaz kılacak olanlar öncelikle abdest alması gerekiyor. Cenaze namazı için de abdestli olmak gerekiyor. Abdesti olarak cenaze namazı kılmak caiz değildir. Her namaz da olduğu gibi cenaze namazları da abdestli olarak kılınmalıdır. Abdest almak için zamanı olmayan kişiler, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabiliyor.

Teyemmüm yapabilmek için, cenaze namazına yetişemeyecek durumda olmak gerekiyor. Cenaze namazına kalan bir süre bulunuyorsa, teyemmüm değil normal abdest alınması gerekiyor. Cenaze namazında abdestsiz olmak uygun değildir. Namazı kılacak olanların mutlaka abdestini alarak cenaze namazını kılması gerekiyor.

CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ

Cenaze namazı, farz-ı kıyafet olarak biliniyor. Müslüman olarak hayatını kaybeden kişilere karşı yerine getirilmesi gereken bir namazdır. Cenaze namazının kılınması ve gerekli hazırlıkların gerçekleştirilmesi önemlidir. Kadın veya erkek olduğu önemli olmadan, bir kişinin cenaze namazı kılması farzın yerine getirilmesidir. Cenaze namazları, Allah'a sena, peygamber efendimize salat ve vefat eden kişi için duadan ibarettir. Cenaze namazının karşılığı da din içerinde önemlidir. Cenaze namazında yerine getirilmesi gereken birçok sorumluluk bulunuyor.

KİMLERİN CENAZE NAMAZI KILINMAZ?

Cenaze namazı kılınacak kişilerin nasıl bir kişi olduğu oldukça önemlidir. İslam dinine göre cenaze namazı kılınmayacak kişiler bulunur. Cenaze namazının kılınması uygun olmayan kişiler şu şekildedir;

Kafirler ve münafıklar

Anne ve babasını öldürenler

Müslümanlıktan çıkan kişiler

Çatışma esnasında ölen teröristler

Organların yarısından azı bulunuyorsa kılınmaz.



