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Türkiye Cenaze namazına katılan 45 kişide corona virüs çıktı

Cenaze namazına katılan 45 kişide corona virüs çıktı

Türkiye

Cenaze namazına katılan 45 kişide corona virüs çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlatıldı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 14:54 Son Güncelleme:
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Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan Corona Virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin Corona Virüsü testi pozitif çıktı.

Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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