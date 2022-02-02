Cenaze şirketinden tepki çeken tanıtım: Çıplak mankenlerle...

Posta.com.tr / Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan bir cenaze evi, konu ölüm olsa bile ‘seks satar’ mottosundan vazgeçmemişe benziyor. Yarı çıplak mankenlerle tabut ve cenaze işleri için tanıtım çekimleri yapan şirket, TikTok ve Instagram yayınıyla tepki topladı. Yarı çıplak olan ve topuklu ayakkabılarla ‘her kesimden vatandaş için’ üretilen tabutların etrafında poz veren, içine giren ve dans eden mankenlerin 42 saniyelik görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘tatsız ve saldırgan’ olarak yorumlandı. İç çamaşırla poz veren mankenlerin yanı sıra, bir manken de yalnızca sweatshit ile poz verirken diğerleri de cenaze töreninde kullanılacak olan süslü çiçek aranjmanlarının yanındaki tahtta oturarak poz verdi. Cenaze evi kendini “Cenazenin evrak işlerinden ayinine kadar her bölümünü organize eden kendi donanımlı çalışanlarımız var” şeklinde açıklıyor.

TikTok ve Instagram’da binlerce kez gösterim alan video, tepkili yorumlara maruz kaldı.

Kullanıcılardan biri “Bu korkunç. Akıllarını kaçırmışlar” yazarken bir diğeri ise “Bu küfür değil mi? Bence öyle” dedi.

Başka bir kullanıcı “Neden özel ve kasvetli bir şeyin reklamı için çıplak kadınlara ihtiyaç duyuyoruz? “ diye sorarken başka biri ise “Ölüm reklamı” dedi.

Tanıtım, cenaze evinin 29 yaşındaki sosyal medya yöneticisi Albert Mezzafarov tarafından yaratıldı ve kampanyanın patronu 35 yaşındaki Vasiliy Lukovnikov, ‘belediye’ bağlantıları olduğunu iddia eden eski bir subay.

"SORUMLU VE SOSYAL BİR KİŞİ"

Kasım ayında yayınlanan cenaze evinin başka bir videosunda, Mazzafarov, “sorumlu ve sosyal bir kişi, her zor durumda meslektaşlarına yardım etmeye her zaman hazır” şeklinde nitelendiriliyor.

Videoda Mazzafarov, “İşim her insanın hayatındaki en matemli etkinlikle bağlantılı. Bu yüzden böyle zor bir durumun uzmanı olarak kaliteli cenaze organizasyonuna yardım ediyorum” diyor.

Rusya’da bu reklamın nasıl bir yasal yaptırım alacağı belirsizken, ülkede geçtiğimiz günlerde kilisenin önünde çıplak poz veren sosyal medya fenomeni, "dini duyguları aşağılamak” suçundan hapse girmişti. Kremlin tarafından çıkarılan bu yasaya özel işletmelerin dahil olup olmadığı belirsiz olsa da yasa, ibadet yeri ya da devlet binalarının yakınında yasa dışı müstehcen görüntüler yayınlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

İlgili Haberler Ayasofya’da çıplak poz manken hakkında gelişme



