Cenazede güpegündüz 'Nazi' skandalı! Bayrakla sardılar

Aşırı sağ partilerin gittikçe yükseldiği Avrupa ülkesi İtalya'da, çeyrek asırlık Neo-Nazi Forza Nuova partisinde yönetici olan Alessia Augello 44 yaşında başkentte hayatını kaybetti.

Tungsty adıyla bilinen Augello için Roma'daki Santa Lucia Kilisesi'nde toplanan Neo-Nazi partinin taraftarları, kilise çıkışında güpegündüz tabutun üstüne gamalı haçlı Nazi bayrağı koydu.

Sosyal medyada yayınlanan video görüntülerinde, cenaze için bir araya gelen kalabalığın Nazi bayrağının yanı sıra ellerini havaya kaldırarak Nazi selamı verdiği de net şekilde görüldü.

Görüntülerin İtalyan haber sitesi Open'da yayınlanması ise deprem etkisi yarattı, yerel medya soruşturma başlatan polisin cenaze töreninde bayrak açanları tespit ettiğini yazıyor.

1997'DE KURULDU

Katolik Hristiyanlığın merkezine ev sahipliği yapan Roma'da kilise cenaze törenindeki skandalın ardından açıklama yaptı, Nazi bayraklı tabut kınandı ve olayın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Roma'daki Yahudi toplumu ise II. Dünya Savaşı'ndan 70 yıl sonra gamalı haçlı Nazi bayrağının İtalya'nın başkentinde ortaya çıkmasının 'inanılmaz' olduğunu kaydetti.

1997 yılında kurulan Neo-faşist parti Forza Nuova'nın (Yeni Güç) manifestosunda göçmen ve kürtaj karşıtlığı önemli bir yer tutarken, ayrıca nefret suçlarına getirilen cezaların da feshedilmesi isteniyordu.