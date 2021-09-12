Nurfer Akgül 30 Ağustos günü arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte Kocaeli’den Ankara’ya giderken Bolu’da rahatsızlandı. Bilinci kapanmadan önce otomobili durduran Nurfer Akgül’ün ambulansla hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. İki gün sonra da yoğun bakımda hayatını kaybetti. Nurfer Akgül’ün bağışladığı organları 5 kişiye can oldu. Yaşananlar gazetelere de yansıdı.

CENAZEDEN BİR GÜN SONRA

Hürriyet’in haberine göre; Cenazeden bir gün sonra Nurfer Akgül’ün ablası Ayfer Ugış’ın telefonunu arayan bir kişi, “Ben Nurfer Hanım’ın müvekkiliyim. İyi biriydi. Başınız sağ olsun. Biz kendisiyle 25 Ağustos’ta görüştük. Ona elden 5 bin lira verdim. Artık avukatlığımı yapamayacağı için de parayı geri istiyorum. Bizim helalleşmemiz lazım” dedi. Ayfer Ugış da durumu Nurfer Akgül’ün eşi Alper Akgül’e iletti. Alper Akgül bir avukat arkadaşına numarayı arattı ancak karşıdaki kişi çok fazla soru sorulunca küfür etmeye başladı. Alper Akgül yaptığı araştırmada, kendisini arayan kişinin Bağcılar’da ikamet eden Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Mehmet Y.’nin 103 suçtan poliste kaydı vardı. Parayı alamayan dolandırıcı bu kez de Nurfer Akgül’ün sosyal medyadaki fotoğraflarını kullanarak sahte bir Facebook profili açtı ve ahlaksız şeyler yazdı.

BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Alper Akgül eşinin mevlidinin okunduğu önceki gün Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Mehmet Y. hakkında şikâyetçi oldu. Alper Akgül yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşimin organları nakledildiğinde gazeteciler eşimin ablasıyla röportaj yaptı. Haber yayınlandıktan sonra eşimin ablasını arayan bir kişi bizi dolandırmaya çalıştı. Numaramı nereden buldun diyor ablası, şahıs ‘Bizim elimiz kolumuz uzun, herkese ulaşırız’ diyor.

Eşim son zamanlarda fiilen avukatlık yapmadığı için bunun yalan olduğunu hemen anladık. Şurada bir hafta olmuş eşimi kaybedeli. Dün mevlidi vardı. Bu acımız içinde 1 günümüz buna gitti. Hem akademisyenim hem hukukçuyum, avukatım. Ben böyle bir psikopatla karşılaşmadım. Ben daha yasımı tutamadan böyle çirkin saçmalıklarla uğraşmak zorunda kaldım. Ölen kişilerin ailelerini arıyorlar, acılarından faydalanıp insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Bu da yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak mutlaka bilinmeli. Dikkatli olun bu tuzağa düşmeyin.”