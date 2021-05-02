Magazin Cenazeye gelemedi

Cenazeye gelemedi

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Cenazeye gelemedi

Pandemi dönemini eşi Gülşen ile İspanya’da geçiren Ozan Çolakoğlu’ndan kötü haber geldi. Çolakoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Ali KESER / POSTA

02 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Ozan Çolakoğlu'nun İstanbul’da yaşayan annesi Suna Uyandıran beyin kanaması geçirerek vefat etti. COVID-19 salgını dolayısıyla hızlıca Ayazağa Mezarlığı’na defnedilen cenazeye Ozan Çolakoğlu seyahat yasakları nedeniyle katılamadı. Çolakoğlu’nun Avustralya’daki kız kardeşi de gelemediği için cenazeyi yeğeni kaldırdı. Ozan Çolakoğlu yakında Türkiye’ye dönüp annesini mezarını ziyaret edecek.

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