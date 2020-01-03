Çene Çarpan çorbası tarifi (Çene Çarpan çorbası hangi yöreye ait?)

Kütahya’ya özgü olan ‘Çene Çarpan çorbası’ geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden biri. Çene Çarpan çorbası, mercimek ve erişte ile yapılan, yapımı çok fazla zaman almayan geleneksel bir lezzet.

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Çene Çarpan çorbası tarifi (Çene Çarpan çorbası hangi yöreye ait?)

Anadolu'da sıklıkla yapılan Çene Çarpan çorbası, kış aylarında içinizi ısıtmak için hızlıca hazırlayabileceğiniz ve lezzetiyle tadına doyamayacağınız Kütahya'ya ait bir çorba çeşidi.

Çene Çarpan çorbası malzemeleri

Yeşil mercimek 

Erişte 

Soğan

Tereyağı

Salça

Çene Çarpan çorbasının tarifi

Yeşil mercimekler haşlanır. Evde hazırlanan erişte yoksa şehriye mercimeğin üzerine ilave edilir. 

Soğan tereyağında kavrulur. Az salça ilave edilerek çorbaya eklenir. 

Bir taşım kaynatılıp tuzu katılarak ocaktan alınır.


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