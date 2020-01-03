Çene Çarpan çorbası tarifi (Çene Çarpan çorbası hangi yöreye ait?)
Kütahya’ya özgü olan ‘Çene Çarpan çorbası’ geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden biri. Çene Çarpan çorbası, mercimek ve erişte ile yapılan, yapımı çok fazla zaman almayan geleneksel bir lezzet.
Anadolu'da sıklıkla yapılan Çene Çarpan çorbası, kış aylarında içinizi ısıtmak için hızlıca hazırlayabileceğiniz ve lezzetiyle tadına doyamayacağınız Kütahya'ya ait bir çorba çeşidi.
Çene Çarpan çorbası malzemeleri
Yeşil mercimek
Erişte
Soğan
Tereyağı
Salça
Çene Çarpan çorbasının tarifi
Yeşil mercimekler haşlanır. Evde hazırlanan erişte yoksa şehriye mercimeğin üzerine ilave edilir.
Soğan tereyağında kavrulur. Az salça ilave edilerek çorbaya eklenir.
Bir taşım kaynatılıp tuzu katılarak ocaktan alınır.