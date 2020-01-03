Çene Çarpan çorbası tarifi (Çene Çarpan çorbası hangi yöreye ait?) Kütahya’ya özgü olan ‘Çene Çarpan çorbası’ geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden biri. Çene Çarpan çorbası, mercimek ve erişte ile yapılan, yapımı çok fazla zaman almayan geleneksel bir lezzet.