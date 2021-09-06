Çene eklemi ağrısı neden olur?

TME rahatsızlıkları çene ekleminde veya çiğneme kaslarında sürekli tekrarlayan ağrı veya eklemde meydana gelen fonksiyon bozukluğudur. TME ile ilgi sorunlar birçok sebep ile ortaya çıkabilir; sorunun ana nedeni ise çene ekleminin yüzeyi ve eklemdeki diskin çevre dokular ile uyumunu kaybetmesidir.

ÇENE EKLEMİNİN FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

• Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu)

• Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

• Diş eksiklikleri

• Diş sıkma ve gıcırdatma

• Stres, depresyon vs.

• Fizyolojik olmayan diş kapanışı

• Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.)

• Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis

• Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus.

ÇENE EKLEM RAHATSIZLIĞINI NASIL HİSSERDESİNİZ ?

Her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabilir. Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir;

Tedavi Seçenekleri:

• Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi

• Splint tedavisi

• İlaç tedavisi

• Egzersizler

• Fizik tedavi

• Manipülasyon

• Psikiyatrik destek





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