Türkiye Çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildi

Çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildi

Türkiye

Çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildi

Batman’da, doğuştan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 19:45 Son Güncelleme:
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Batman'ın Kozluk ilçesinde üretici Mahsuk Baskın’a ait buzağıda, doğumsal bir anomali olarak ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği tespit edildi. Bunun üzerine buzağı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alındı. Burada yapılan operasyon ile buzağının anormali tedavi edildi. Operasyonun ardından aynı gün taburcu edilen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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