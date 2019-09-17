Galatasaray'da Younes Belhanda'nın çenesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 18 Eylül'deki Club Brugge, 22 Eylül'deki Yeni Malatyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe, 1 Ekim'deki PSG ve 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçırması bekleniyordu.

Özel bir maske ve beslenme programı sayesinde 2 hafta içerisinde takıma dönebileceği öğrenilen Belhanda'nın tedavisi sürüyor. Belhanda'nın Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali düşük olsa da var. PSG maçında ise sahada olma şansı biraz daha yüksek.

Belhanda, taraftara sosyal medyadan "Desteğinizin benim için anlamının çok büyük olduğunu bilmenizi istedim. Bir an önce formama kavuşacağım" mesajını gönderdi.

Faslı oyuncu, Galatasaray kariyerinde şimdiye dek 15 maç kaçırdı. Galatasaray bu maçlarda 5 mağlubiyet 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti.