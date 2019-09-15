Kasımpaşa maçından çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın durumu ciddi. Suratına gelen diz müdahalesi sonucu sarsıntı yaşayan Belhanda'nın çenesinde 2 kemiğin kırıldığı tespit edildi. Maçtan 1 gün sonra ameliyat edilen Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak.

Kritik maçları kaçırıyor

Younes Belhanda, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkacağı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçında takımdaki yerini alamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'deki Club Brugge ve 1 Ekim'deki PSG maçlarını kaçıracak olan Faslı oyuncu, ligde ise 22 Eylül'deki Yeni Malatyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisi ve 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.

Milli aradan sonra dönecek

5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçının ardından takım milli araya girecek. O süreçte iyileşmesi beklenen Belhanda'nın 18 Ekim'deki Sivasspor maçında oynayabilir duruma gelmesi planlanıyor.