Cenevre ABD-Rusya zirvesi: Ukrayna krizi...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.

Lavrov, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD'li mevkidaşı Blinken ve heyetine teşekkür ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, sevgili meslektaşlarım, güvenlik garantisi teklifleri üzerinde başlatılan çalışmalar bağlamında Cenevre'de bir toplantı düzenleme teklifiniz için size minnettarız" dedi.

Blinken'e hitaben konuşan Lavrov, "Avrupa temaslarınız sırasında bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğinizi söylediniz. Biz de bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tekliflerimiz son derece somut ve aynı derecede somut cevaplar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Blinken ise 10 Ocak'ta ABD ve Rusya'nın Cenevre'de güvenlik konularında istişarelerde bulunduğunu, 12 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapıldığını ve 13 Ocak'ta Viyana'da bu konuların da tartışıldığı AGİT Daimi Konseyi toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Blinken, "Şimdi hepimizin konuştuklarını paylaşma şansı oldu. Rus ekibinin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişare etme şansı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi aramızda, tüm müttefikler ve ortaklar arasında istişare etme şansımız oldu. Bence bu Rusya'nın bu diplomatik görüşmelerden ne gibi sonuçlar çıkardığını görmek ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la hangi konumda olduğumuzu değerlendirmek için kritik bir an" dedi.

Lavrov'a hitaben konuşan Blinken, "Haklısınız, bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi ve diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum. Bu yolda yürümeye, farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeye kararlıyız ve bugün bunu ölçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD heyetinin ABD ile Avrupalı müttefiklerinin ortak tutumunu Rus tarafına iletmek niyetinde olduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme isteğini değerlendirerek, "Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik her türlü çaba memnuniyetle karşılanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden gerilime dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi bir araya getirmek istediklerini söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirerek, "Genelde Ankara'dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna'daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Donbass bölgesindeki ayrılıkçı güçlerin temsilcilerini de bu görüşmelere davet ettiklerini hatırlatan Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bir temasının bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ancak istenirse hızlıca telefon görüşmesi için mutabakat sağlanabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Ukrayna sınırına asker göndermiş, bu durum 'işgal' endişesi yaratmıştı. Rusya'nın konuşlandırdığı askeri birliklerin büyüklüğü, uydudan görüntülenmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün yaptığı açıklamada anlaşmanın hızlı bir şekilde olmayacağını belirterek, bir çözüm beklemediğini vurguladı. Rusya ise NATO birliklerinin Romanya ve Bulgaristan'dan ayrılmasını istediğini duyurdu.

İngiltere ise olası bir savaş halinde yüzlerce askeri Ukrayna'nın NATO komşularına gönderilebilir. İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, savaş durumunda özel kuvvetler tarafından kurtarılması planlanıyor.



