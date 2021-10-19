Magazin Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın 9 yıllık küslüğünün perde arkası ortaya çıktı
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Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın 9 yıllık küslüğünün perde arkası ortaya çıktı

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Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın 9 yıllık küslüğünün perde arkası ortaya çıktı

"Leyla ile Mecnun" 10 yıl sonra Exxen için yeniden çekilmiş, fenomen dizinin yeni bölümleri büyük ilgi görünce de geçen günlerde 2. sezon çekimleri başlamıştı. İkinci sezonunun çekimleri başlayan "Leyla ile Mecnun"da Erdal Bakkal (Cengiz Bozkurt) ile İskender (Ahmet Mümtaz Taylan) karakterlerinin neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı.

19 Ekim 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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Tüm eski kadronun yeniden bir araya geldiği dizide bir ayrıntı seyircinin gözünden kaçmadı. Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın say verdiği habere göre; bu küslük kamera arkası çalışanlarından alınan bilgiye göre yaklaşık 9 yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.

İşte Birsen Altundaş'ın o açıklaması...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'IN SÜREKLİ BAĞIRIP HAKARET ETMESİ...

"Set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürülen Ahmet Mümtaz Taylan'la yardımcı yönetmenin kavgasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Set çalışanlarından aldığım bilgiye göre "Leyla ile Mecnun"un dağ başında çekilen bir sahnesinde yardımcı yönetmen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sürekli bağırmasına ve hakaretlerine dayanamayıp "Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben' deyip çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktı ve yine aynı sezonda set amiri birkaç kez "Ekibime küfretme" diyerek Taylan'ın üzerine yürüdü ve yumruklaşma son anda önlendi.

'ADAM DİZİNİN HER GÜNÜNÜ ZEHİR ETTİ'

Cengiz Bozkurt yaşanan tüm bu olayların ardından "Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti, ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam" diyerek Taylan'ın olduğu setlerde çalışmayacağını duyurdu.

Üstelik Netflix Türkiye'ye ilk giriş yaptığı dönem yerli projelerine 'Leyla ile Mecnun' ile başlamak istediği, tüm ekibin bu teklifi kabul etmesine rağmen Cengiz Bozkurt "Hayır" dediği için dizinin çekilemediği öğrenildi. Bu nedenle dizi, Acun Ilıcalı Exxen için TRT'den haklarını alanına kadar askıda kaldı.

YAKIN ARKADAŞLARINI KIRAMADI

Ilıcalı'nın hakları almasının ardından da Cengiz Bozkurt'un başlarda ikna olmadığı ama daha sonra yakın arkadaşları Ali Atay, Serkan Keskin ile Onur Ünlü'yü kıramadığı ve sette Ahmet Mümtaz Taylan'la bir araya gelinmemesi şartıyla dizide rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.

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