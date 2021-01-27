Magazin Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm

Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm

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Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden şiddet gördüm

Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda yaşadığı kötü günleri anlattı. Üvey annesinden şiddet gördüğünü açıklayan Kurtoğlu, “Kışın buz gibi soğuk suyla beni yıkar ve döverdi” dedi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Arabesk müziğin usta isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş TV’de yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına konuk oldu. Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Çile, babamın evliliği ile başladı"

Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını şu sözlerle açıkladı:

Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi.


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